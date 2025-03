Sport.quotidiano.net - Il Cervia ferma la capolista

In una giornata (la n.28 nel campionato di Promozione) contraddistinta dai pareggi, solo il Classe ha portato a casa l’intera posta, mentre ilUnited ha comunque costretto laalla divisione della posta. L’unica vittoria delle nostre rappresentanti è quindi quella del Classe, capace di piegare 2-0 la Savignanese fra le mura amiche. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, nella ripresa i biancorossi hanno legittimato la superiorità con le reti di Scoglio al 12’ e Stefani al 35’. Per Scoglio, che raggiunge Andalò in vetta alla classifica dei marcatori del Classe, si tratta dell’8° centro stagionale. Con questa vittoria, la squadra di mister Polidori ha agguantato il Diegaro al 6° posto, a quota 44, archiviando pressoché definitivamente qualsiasi preoccupazione in chiave salvezza.