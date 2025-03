Lanazione.it - «Il Cavallo della Croce abbandonato: un'opera d'arte tra i rottami nell’indifferenza del Comune»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 marzo 2025 – Il: un'd'tra idel. La nota di Andrea Gallorini-Segreteria Comunale PD delega cultura «Un'd'lasciata tra i rifiuti, un simbolo di cultura e bellezza trasformato in rottame tra detriti e ferraglia. È questa la fine ingloriosa deldell'artista messicano Gustavo Aceves, donato alla città dopo la mostra Lapidarium. Una scultura che il sindaco Ghinelli celebrava con parole altisonanti. Eppure, oggi, proprio quell'che ha arricchito il patrimonio artisticocittà giace abbandonata in una discarica a cielo aperto, all’interno dell’area dell’Ufficio Manutenzione del. La segnalazione è emersa attraverso un gruppo social cittadino, dove cittadini indignati hanno condiviso immagini che mostrano il degrado in cui versa la statua.