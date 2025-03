Europa.today.it - Il Catania Women cede di misura sul campo del Grifone Gialloverde

Ilè stato sconfitto di(1-0) in trasferta dalGialloverde nella 21^ giornata del campionato di serie C femminile di calcio. Le romane vanno a segno con Padovan dopo tredici minuti, nel corso della prima frazione, e le rossazzurre non trovano la via della rete nel.