Puntomagazine.it - Il caso della liquidazione al Sindaco Gaudieri: dubbi e richieste di chiarezza

alsulla Legittimità e Richiesta diIl 26 febbraio 2025, l’Organismo Straordinario diha deliberato un pagamento di 400.000 euro alFrancescoe ai suoi familiari. La somma è stata liquidata nell’ambito di un “accordo transattivo” relativo all’esproprio di un immobile situato nel quartiere Sant’Aniello. Un importo che, come sottolineano alcuni esponenti politici locali, suscita preoccupazioni in un momento di grave difficoltà economica per la città di Villaricca.Si trattaseconda“familiare” che avviene sotto la gestione del. La prima riguarda il pagamento alla moglie, ex dipendente del Comune, in seguito a un verbale di conciliazione giudiziale per una vertenza sul suo rapporto di lavoro con l’ente.