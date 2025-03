.com - Il caso Belle Steiner, recensione: il ritratto della società contemporanea nel thriller di Benoît Jacqot

Leggi su .com

La nostrade Il, il nuovo film dicon Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg: unavvolto da un’aura noir che esplora il peso del giudizio sociale, in uscita nei cinemaIn unadove è estremamente facile insinuarsi nelle vite altrui, condividere ogni esperienza con un semplice click e giudicare sommariamente ciò che accade dietro le porte chiuse, come si può uscire immacolati quando si è coinvolti in uno scandalo? È il dilemma di Pierre, l’enigmatico protagonista de Il, il nuovo film del regista franceseJacquot, che si trova improvvisamente escluso dalla vita socialepiccola città di provincia in cui vive perché principale sospettato di un misteriosodi omicidio.è infatti la figlia di un’amica di famiglia che viveva a casa di Pierre e di sua moglie Cléa, e che una mattina viene trovata morta nella sua stanza, con l’uomo che risulta essere l’ultima persona ad averla vista in vita e l’unica presente in casa al momento del delitto.