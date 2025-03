Iodonna.it - Il caschetto del momento? Quello ispirato a Biancaneve, la celebre principessa Disney, che torna al cinema in live-action. E ispira un bel taglio

Leggi su Iodonna.it

Ilpiù “virale” in queste settimane tra le celeb?di. Romantico, leggermente bombato, femminile e a basso grado di manutenzione. Da Selena Gomez a Kendall Jenner passando per Zendaya e Rachel Zegler, il“Snow White” sta lentamente conquistando la testa di molte. Perfetto per entrare già nell’atmosfera del nuovo e attesissimo film della. Piastra per capelli: i 5 errori più comuni che li rovinano X Leggi anche › Le tendenze capelli del 2025 secondo un maestro dei backstage della Milano Fashion Weekstile, da eterne romanticheL’appuntamento è per il 20 marzo, quando nelle saletografiche italiane uscirà il film