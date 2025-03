Ilrestodelcarlino.it - Il caro caffè nei bar: "Aumenti dai fornitori. A breve saremo costretti a ritoccare i prezzi"

Ilnon si ferma più e in quasi in tutta Italia istanno crescendo, sia per un espresso sia per il cappuccino. Un triste trend che continua da tempo, al punto che nel confronto 2021-2025 l’irrinunciabile appuntamento degli italiani con la tazzina costa in media quasi il 20% in più come media nazionale: da 1,03 a 1,22 euro. Così infatti confermano i dati emersi in uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), in collaborazione con Assoutenti, che ha messo a confronto ianalizzano i numeri dell’Osservatorio del Mimit (il ministero delle Imprese e del Made in Italy). Se poche città mantengono il simbolico prezzo di un euro come Catanzaro (Calabria), tra le più località più care ci sono Pescara (da un euro a 1,34 euro di media, +34%) e Bari (da 0,86 centesimi a 1,14 euro, +32%).