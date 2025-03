Thesocialpost.it - Il calvario di Lorenzo Bertocchi: ha girato quattro ospedali prima di morire, morso da una zecca

Aveva solo 13 anni e una grande passione per l’atletica. Nonostante la sua forza di volontà, che lo aveva fatto lottare per mesi, la vita disi è spezzata sabato al Gaslini di Genova, dove era stato ricoverato tre giorniin condizioni gravissime.viveva con la sua famiglia a Rezzato, e nell’agosto del 2023, sarebbe statoda una. È probabile che quelgli abbia trasmesso la malattia di Lyme — una patologia causata da batteri che vengono trasmessi all’uomo proprio dalla puntura di unainfetta — che purtroppo non gli ha lasciato scampo.La Procura di Genova ha avviato un’inchiesta (con il pm Francesca Rombolà titolare del caso) per omicidio colposo, al momento contro ignoti, con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto e verificare se qualcuno debba essere ritenuto responsabile.