Il Caffè Alzheimer per pazienti e familiari | Diamo supporto in uno spazio sicuro

Sostegno aie ai loro caregiver. È l’obiettivo del, promosso dalla cooperativa La Rondine in collaborazione con il Comune e il centro sociale Aurora. È attivo a Lonato da otto anni negli spazi del centro Aurora, tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Il progetto si rivolge alle persone affette dae ai loro, che possono incontrarsi e scambiare esperienze con ildi esperti, educatori e volontari. "Come medico, credo sia fondamentale offrire questi servizi sul territorio, gratuiti per le famiglie – spiega il sindaco Roberto Tardani –. Il nostro obiettivo come amministrazione deve essere fornireai cittadini. Sapere di offrire a molti la possibilità di trovare conforto in uno, è segno che la direzione intrapresa è giusta".