Il bollettino Emergenza difesa per gli azzurri a Bolzano. Agli assenti di lungo corso Bleve e Coppolaro si aggiungono Illanes e Guarino. Fontanarosa o Zanon le alternative di Calabro

Emergenza difesa per gli azzurri a Bolzano. Agli assenti di lungo corso Bleve e Coppolaro si aggiungono Illanes e Guarino. Fontanarosa o Zanon le alternative di Calabro

Al danno per una partita persa senza meritarlo per la Carrarese si aggiunge anche la beffa di ritrovarsi con unaridotta ai minimi termini, in vista dello scontro diretto in ottica salvezza di domenica prossima. Aoltreinfortunati dinon ci sarà neppureche era in diffida ed è stato ammonito nella gara col Frosinone. Difficile anche il recupero diche è uscito sabato al 43’ per un problema muscolare che andrà valutato nelle prossime ore. Il ventenne centrale di Molfetta è davvero forte ma a preoccupare è la sua fragilità. E’ arrivato in prestito da Empoli reduce da un serio infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione. Fin dalle prime apparizioni in campo ha subito dimostrato di meritarsi un posto fisso ma anche di essere soggetto a facili contrattempi fisici.