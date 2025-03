Ilrestodelcarlino.it - Il Bagnolo vuole il terzo posto Real a caccia di punti salvezza

Va in scena stasera il posticipo tutto reggiano di Serie B. Alle 21, in via Anna Frank, ilcalcio a 5 (30) ospita laCasalgrandese (22) nella quartultima giornata di regular season, in 40’ tra 2 squadre che vivono momenti molto diversi tra loro: i padroni di casa, vincendo, manterrebbero aperta la serie positiva e aggancerebbero il, in piena zona playoff; i ceramici, invece, sono terzultimi e cercanoper evitare i playout. La sfida d’andata finì con il punteggio di 0-0, risultato abbastanza inusuale per questo sport. In Serie C2 gli Original Celtic Bhoys (29) travolgono 19-2 la Legione Parmense (0), ancora ferma al palo, e consolidano così ilad una giornata dal termine della regular season; approfittano al meglio del turno di riposo dell’Emilia Futsal Academy, invece, i Phoenix Cavriago (26), che salgono in quarta piazza grazie al 3-1 interno a L’Eclisse (14).