Il 18enne suicida denuncia della madre | Vittima di una sfida web

Anzola (Bologna), 11 marzo 2025 – “Fino a due giorni fa mio figlio era alla luce del sole”. Poi sulla vita di Lorenzo Piscicelli è calata un’ombra carica di dolore. E ladello studente diciottenne, trovato senza vita giovedì scorso in viaCanapa, una strada di campagna di Anzola, ora vuole capire cosa sia accaduto a suo figlio. Se qualcuno lo abbia spinto a compiere quel gesto estremo. Qualcuno, magari, incontrato sui social, qualcuno che gli ha proposto “un qualche gioco virtuale”. Un fascicolo, senza indagati né titoli di reato, affidato alla pm Elena Caruso, è stato aperto in procura sulla tragica morte del diciottenne, a seguito dell’esposto presentato dallaai carabinieri subito dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo. Lorenzo, giovedì mattina, era uscito per andare a scuola a Bologna, ma non ci era mai arrivato.