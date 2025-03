Anteprima24.it - Ieri in Campania: ordigno esplode davanti il municipio di Castel San Giorgio. Nel napoletano ragazza segregata dai genitori

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 10 marzo 2025. Avellino – Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del N.I.C. della Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Regionale per laha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 persone, ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, in ordine al delitto di tentato omicidio aggravato dall’aver agito con crudeltà. (LEGGI QUI) Benevento – Provvidenziale intervento della Guardia di Finanza di Benevento che nella serata odierna ha intercettato un tir proveniente da Brindisi e brandizzato con un marchio di una società di trasporti del salernitano, intento, dopo aver rotto i lucchetti del cancello antistante, a sversare rifiuti all’interno di un capannone industriale di contrada Olivola, supportati da due soggetti identificati (un sannita ed un irpino) a bordo di una vettura.