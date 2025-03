Formiche.net - IA, l’Europa rischia di restare indietro. Cosa si è detto ad EmTech Italy 2025

“Gli americani creano, i cinesi replicano eregola. Ma l’arbitro non vince mai. Evuole sempre fare l’arbitro”. Queste le parole con cui Alec Ross, professore alla Bologna business school e già consigliere per l’innovazione del segretario di Stato Usa durante l’amministrazione Obama, ha aperto, la due giorni organizzata da Mit technology review in collaborazione con l’Università campus bio-medico, che ha riunito esperti di innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale per discutere il futuro delle tecnologie emergenti e il loro impatto su industria, salute e geopolitica. “L’ordine geopolitico sta cambiando”, ha poi sentenziato Ross, invitandoad aprire gli occhi: “Da un mondo fatto di G20 stiamo passando a un mondo G0, dove ognuno pensa per sé. Senon si attrezza con una politica industriale e tecnologica autonoma,dimarginalizzata”, ha sottolineato l’ex consigliere statunitense.