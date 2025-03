Ilrestodelcarlino.it - I tre simboli di una crisi

Gaggio Tech, La Perla e Berco. Tre aziende in, in Emilia, dove centinaia di lavoratori rischiano il posto di lavoro. Tre esempi - anzi- di quello che sta succedendo nel tessuto produttivo di una regione che nonostante tutto rimane una delle locomotive del Pil (la ricchezza prodotta) italiano, ma che rischia sull'economia di non avere un futuro sereno. Cambiano i tempi e in passato non c'è stata una vera politica industriale che guardasse al futuro. E ora si tirano le somme. La Gaggio tech, che produce stampi di plastica, è alle prese con una procedura di liquidazione arrivata come un fulmine a ciel sereno: i due soci che rilevarono l'impresa dopo una lunga battaglia sindacale non ce la fanno più. Ci sono possibili acquirenti all'orizzonte per dare ossigeno ai circa 130 dipendenti, si vedrà.