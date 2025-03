Iodonna.it - I social l'hanno attaccata ma un tiktoker americano "esperto" di pasta la difende: «La duchessa non ha tutti i torti»

Leggi su Iodonna.it

Spaghetti cotti nella stessa pentola del sugo, con pochissima acqua? Meghan Markle è stata duramente criticata per la ricetta dei suoi Skillet spaghetti, cotti direttamente in padella, assieme agli altri ingredienti (è la tecnica cosiddetta “one pot”). A detta della, Harry e i figli Archie e Lilibet ne vanno pazzi. E li ha cucinati per un amico in uno degli otto episodi della sua nuova serie With Love, Meghan (disponibile su Netflix). Ma isono subito insorti anche per un altro motivo: «Qualcuno spieghi alladi Sussex che gli spaghetti non sono noodles!» Meghan Markle: ondata di critiche sulla serie tv, ma Netflix annuncia la seconda stagione X Meghan Markle cucina gli spaghetti in padella:gli errori«Meghan Markle non sa cucinare la», «Ci insegnerà anche come preparare una pizza surgelata?», «Ma sta preparando gli spaghetti o una minestra?»: questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui