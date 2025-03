Ilfoglio.it - I punti dell'incontro tra americani e ucraini in Arabia Saudita

Leggi su Ilfoglio.it

L’Amministrazione di Donald Trump ha scelto l’come piattaforma per ogni colloquio. Riad per gli Stati Uniti è centrale perché è un posto di cui il presidente americano si fida e perc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti