Ilveggente.it - I pronostici di martedì 11 marzo: non solo Champions League

Leggi su Ilveggente.it

di11: al via il ritorno degli ottavi di finale, in campo anchehip,One eTwo e laasiatica.Latorna subito protagonista con il ritorno degli ottavi di finale di. L’Inter ha già ipotecato il passaggio del turno all’andata sbancando Rotterdam: contro il Feyenoord vittoria probabile anche al ritorno. Stesso discorso per il Barcellona, che ha mostrato la sua superiorità battendo il Benfica all’andata pur giocando in dieci contro undici per quasi tutta la partita.Idi11: non(LaPresse) – IlVeggente.it Il margine dell’andata lascia poche speranze al Bayer Leverkusen che senza l’infortunato Wirtz proverà comunque a rendere la vita difficile al Bayern Monaco vittorioso col risultato di 3-0 all’andata.