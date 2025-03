Lettera43.it - I piloti di Formula 1 devono pagare per correre: quanto costa

Nel mondo esclusivo della1, il talento e la velocità non sono le uniche condizioni necessarie per gareggiare, ma anche il denaro, conta. Ogni pilota deve infattiuna tassa di iscrizione per ottenere la superlicenza, il documento ufficiale che consente di competere nel campionato. Questo contributo, imposto dalla Fia, non è uguale per tutti, ma varia in base ai risultati ottenuti nella stagione precedente. Più punti un pilota ha conquistato, maggiore sarà il costo della sua licenza per l’anno successivo.Questo sistema di pagamento, sebbene possa sembrare penalizzante per chi ottiene grandi risultati, rappresenta una pratica consolidata nella1. La Fia utilizza questi fondi per finanziare parte delle attività legate alla sicurezza e all’organizzazione del campionato.