I passeggeri intasano tutti i bagni dell'aereo: costretto a tornare indietro. E non è la prima volta

Roma, 11 marzo 2025 - Una storia che ha dell'incredibile dall'aeroporto di Chicago: il 5 marzo scorso, un aereo diretto a New Delhi è statodopo che la maggior parte deia bordo è stata intasata con stracci, vestiti e sacchetti di plastica. Stando a quanto racconta la Cnn, i malfunzionamenti delle toilette del volo Air India AI126 sono cominciati dopo un'ora e quarantacinque minuti dalla partenza. Si è in seguito determinato che ben otto dei dodicia bordo erano fuori uso in quanto intasati. La situazione avrebbe potuto causare "disagi a", e a cinque ore dal decollo il comandante ha disposto il rientro a Chicago. In quel momento, il velivolo si trovava al di sopra dell'oceano Atlantico, e quindi non troppo distante dagli aeroporti europei.