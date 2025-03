Sport.quotidiano.net - I numeri. Per i bianconeri 23 i gol segnati. Per gli aretini 27

Sarà una sfida tra due dei peggiori attacchi del girone E di Serie D quella di sabato al Franchi tra Siena e Terranuova Traiana. Se idi mister Lamberto Magrini infatti hanno segnato appena 23 reti in 26 gare (20 quelle subite) i biancorossi del Valdarno aretino sono invece a quota 27 (sempre in 26 giornate) con però 40 reti incassate. L’ultimo gol realizzato dalla formazione del tecnico Becattini (a segnarlo fu Bega su calcio di rigore) è stato decisivo per battere il Ghiviborgo nell’ultima gara giocata, lo scorso 3 marzo, prima del rinvio forzato della sfida in questione causa concomitanza con la Strade Bianche. Lo stesso Ghiviborgo che poi invece sette giorni dopo ha rifilato un umiliante 7-1 alla capolista Livorno. Tornando aidegli attacchi asfittici del girone peggio della Robur ha fatto solo il San Donato Tavarnelle con 19 (solo 22 quelli subiti) in 27 gare.