Ilrestodelcarlino.it - I nostri familiari ’migranti’: ecco le loro storie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Allontanarsi dal proprio Paese è un’esperienza che segna profondamente la vita di una persona.il resoconto di alcune interviste di"migranti". Luciana, nonna di Sara, trasferitasi da bambina negli Usa insieme ai suoi, nonostante le difficoltà nell’imparare la nuova lingua, ricorda di aver goduto dell’acqua corrente e della tv in casa, comfort all’epoca inesistenti in Italia. Teresa, zia di Giacomo, partita per l’Argentina a 16 anni per raggiungere i suoi, gestori di un panificio a Buenos Aires, si è trovata molto bene nella comunità italiana che le ha permesso di imparare la lingua. Atef, il padre di Melek, giunto in Italia dalla Tunisia a 22 anni in cerca di un futuro migliore, ha frequentato una scuola serale per imparare la lingua italiana, che lo ha aiutato ad adattarsi.