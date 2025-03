Ilfattoquotidiano.it - “I Maneskin? Sotto sotto non c’è niente. Lucio Corsi speriamo sia sincero, anche se ha sfilato per una nota maison. Su Russia e Ucraina, la pensiamo come Marco Travaglio”: l’addio dei CCCP

“Sembra che il mondo vada a puttane”, così Giovanni Lindo Ferretti con i-Fedeli alla linea, la band che ha fatto la storia del punk italiano, con la sua formazione originaria (oltre a FerrettiMassimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur) ha annunciato che questa estate saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per “un’ultima chiamata”. Poi ognuno per la sua strada.Dunque Giovanni Lindo Ferretti è già pronto per tornare sulle montagne dell’Appennino reggiano, il suo buen retiro. Letture, contatto con la natura e ben lontano dalla musica popolare,Sanremo: “Non ascolto musica da anni, quando ihanno interpretato all’Ariston la nostra ‘Amandoti’ l’ho saputo dal vescovo di Reggio. –ha specificato al Corriere – Ho l’impressione che esperienzela loro, durino poco perche?,, non c’e?”.