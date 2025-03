Amica.it - I look off-duty di Vittoria Ceretti a Parigi

Tra le protagoniste della Paris Fashion Week c’è. La top model non sbaglia un colpo in fatto di stile e si conferma fonte inesauribile di tendenze. Di seguito gli ultimioff-. Avvistata per le vie della Ville Lumière dopo la sfilata di Alaïa,ha optato per un total black composto da biker jacket aderente, gonna in satin e stivali alti. Il 6 marzo, la modella ha declinato un mini abito floreale della capsule collection H&M x Magda Butrym insieme un paio di sandali infradito. Terminato lo show di Givenchy,ha indossato una mise adatta al giorno con cappotto over in pelle, pantaloni sartoriali, camicia a righe e T-shirt. Nel video di Amica.it, si scopre l’outfit sensuale scelto dalla modella per assistere nel front row alla sfilata di Balenciaga.