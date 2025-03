Gamberorosso.it - I leggendari coltelli giapponesi della prefettura di Miyazaki arrivano a Milano

L’uomo deiporta le lamein Italia. Wicky Priyan, chef e proprietario di Wicky’s Innovative Cuisine, uno dei più iconici ristoranti orientali di, venderà i pregiatiartigianali nipponici nel suo locale in Corso Italia. “In molti me li hanno chiesti e così ho deciso di accontentare coloro che sono interessati ad avere in casa dei pezzi unici”. Una scelta che si inserisce nel progetto Rigan, che in giapponese significa “prendere il largo” e che si propone come una piattaforma che vuole mettere in contatto gli artigianicon un pubblico globale.Wicky Priyan nel suo locale milanese. Alle sue spalle le sue spadeGioielli fatti a manoIsono quelli prodotti personalmente da Toshinobu Mizumoto di Mizumoto Blades, l’ultima bottega di fabbrocittà di Nichinan nelladi, nell’isola di Kyushu, la più meridionale delle quattro più grandi dell’arcipelago nipponico.