Agi.it - I grossi problemi di Apple con l'aggiornamento di Siri

Leggi su Agi.it

AGI -ha annunciato un ritardo nell'implementazione degli aggiornamenti potenziati dall'intelligenza artificiale per il suo assistente vocale,. Queste funzionalità, progettate per renderepiù personalizzato e capace di eseguire azioni all'interno e tra le app, richiedono più tempo del previsto per essere completate. Di conseguenza, il lancio è stato posticipato all'anno prossimo. La notizia, pur attesa e ampiamente anticipata, non è certamente un buon segno per l'azienda di Cupertino che ha avuto anche alte conseguenze. Secondo Investors questo ritardo ha già avuto un impatto negativo sulle azioni di, che hanno registrato una flessione del 4,9%. "Diversi analisti hanno rivisto al ribasso le stime di vendita degli iPhone per il 2025 e il 2026, prevedendo rispettivamente 232 milioni e 244 milioni di unità vendute, a causa del rinvio dell'di", si legge.