«I giovani qui si accoltellano, noi invitiamo un trapper che canta di coltelli». L'attacco a Capo Plaza prima del concerto

Un minore fermato con un’arma da taglio da 28 centimetri, un sedicenne accoltellato e la cittadina di Montesilvano, in provincia di Pescara, tappezzata di manifesti «anche 6×3» che annunciano undi. Il tutto durante una giornata, quella di giovedì 6 marzo, in cui due minorenni pescaresi sono stati condannati per l’uccisione – con 25 coltellate – del giovane Thomas Luciani, detto Crox. Una coincidenza e una sovrapposizione reputata inaccettabile dalla consigliera comunale Manuela Natale, del Partito democratico. La richiesta al Comune è semplice: invece che patrocinare con soldi pubblici concerti diche parlano di «droghe, sesso e», concentrarsi sull’educazione e corsi di legalità nelle scuole.I testi di: «Sesso, soldi e»«Droghe, sesso, soldi, non facendo mancare menzioni riguardanti».