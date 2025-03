Ilrestodelcarlino.it - I giovani giornalisti della scuola

Lasecondaria dell’Istituto comprensivo "Raffaello Sanzio" di Porto Potenza prosegue l’attività progettuale di redazioneca per continuare a sviluppare negli alunni importanti competenze comunicative e relazionali. Lavorando insieme di pomeriggio nell’aula di informatica a classi aperte e in gruppo, le ragazze e i ragazziRedazione Sanzio cercano informazioni, organizzano interviste e scrivono articoli per concorrere al Campionato di giornalismo organizzato dal Carlino. Un grazie alla dirigente scolastica e ai tanti alunni delle classi prime e seconde medie che hanno realizzato questo articolo partecipando al primo moduloRedazioneca Sanzio: 1A - Rayen Bennani, Manahil Khalil, Angelo Dario Ottaviani, Sabina Suti; 1B - Filippo Florio, Esma Grossule, Domenic Hoxha, Sanzed Khan, Skye Asia Robers, Riccardo Sacconi; 1C - Fatima Miriam Darouiche, Giulia Elisa Tanczos, Desiré Malorgio; 2 A - Asia M’Haddan; 2B - Andrea Fabbracci, Eya Rezine; 2C - Emma Arditi, Chloe Cestola, Sara Federico, Elisa Giampaoli, Matilde Grillone, Lara Sophie Marazzi, Mia Petrelli, Claudia Rebichini; 2D - Victoria Bossio, Mattia Cortellessa, Edin Felic, Lucio Manzi, Semir Miniri, Riccardo Tassotti, Francesca Tedesco.