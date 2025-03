Leggi su Justcalcio.com

2025-03-11 17:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il capitano delBruno Fernandes crede che il managerpossa replicare il suo passato successo sportivo all’Old Trafford., che ha guidato lo sfoggiato a due titoli di campionato nel suo mandato di quattro anni e mezzo, si è trasferito alloa novembre.Tuttavia, il suo tempo al club è stato finora impegnativo, con la squadra che ha ottenuto solo 11 vittorie in 26 partite.Riflettendo sul mandato dinel suo vecchio club, Fernandes ha dichiarato: “Sapevo che il modo in cui lo sport stava giocando, sapevo che i fan erano entusiasti e ierano molto contenti di luiLà.“Penso che abbiamo visto tutti nell’ultima partita che aveva lì at Sporting Quanto insieme c’era con ie il personale durante quel periodo.