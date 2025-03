I genitori della 19enne, picchiata a Ercolano perché ama un ragazzo transgender, tornano in libertà. La figlia va a vivere dal ragazzo, distante

Leggi su Open.online

Sono a piede libero idifiniti agli arresti domiciliari con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti ai dannidi 19 anni, che ha denunciato di essere statae segregata in casa daifidanzata con untrans. Secondo la giudice Lucia de Micco non esistono più le esigenze ravvisate domenica 9 marzo, quando nell’abitazione di famiglia sono intervenuti i carabinieri di Torre del Greco. I coniugi, secondo una prima denuncia, avrebbero portato via la ragazza dalla casa dove si era rifugiata con il compagno. Querela ritirata.il gip ha deciso di rilasciare iSecondo quanto riporta Repubblica laalcune ore dopo l’arresto è tornata in caserma e ha ritirato la querela. Una mossa che però, sottolineano gli inquirenti, non influisce sulla procedibilità del reato per maltrattamenti in famiglia, su cui sono stati raccolti diversi indizi.