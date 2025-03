Ilfattoquotidiano.it - “I fratelli Menéndez restino in carcere. Non c’è presupposto per il riesame senza ammissione responsabilità”: duro il procuratore di Los Angeles

Sembra proprio che la via per iLyle e Eriksia segnata. Ildistrettuale di Los, Nathan Hochman, non crede che i due– condannati all’ergastolo nel 1996 per aver ucciso a fucilate i propri genitori nell’agosto del 1989 – siano pronti per lasciare il.“Prima dobbiamo essere sicuri che abbiano riconosciuto appieno il proprio reato. – ha affermato alla stampa – Su questo punto non ci siamo proprio perché i due non hanno mai dichiarato di aver agito a sangue freddo. Da più di 30 anni, anzi, insistono nel dire di aver agito per legittima difesa e tutte le prove evidenziano che questa è una menzogna”. E ancora: “Finché non sarò informato di una loro inequivocabile, sincera e pienadell’atto compiuto non posso ammettere nessun procedimento per rivedere il processo“.