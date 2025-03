Ilrestodelcarlino.it - I disturbi alimentari tra i più giovani. Nel 2024 sei ricoveri tra i minori: "Spesso c’è un disagio psicologico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La spirale è iniziata subito dopo la pandemia: chiuse nelle loro camerette, tagliate fuori dalla scuola e dai contesti sociali che erano la loro quotidianità, le adolescenti si sono scoperte fragili, insoddisfatte, ansiose.Negli ultimi anni c’è stato un grosso aumento dei casi di ‘dna’, abbreviazione che sta perdella nutrizione e dell’alimentazione. Dal 2012 ogni anno il tema viene ricordato anche nella ‘giornata lilla’, il 15 marzo, che ora è diventata ‘settimana lilla’, iniziata già sabato. Anche a Ravenna sono cresciuti moltissimo iin Pediatria di ragazzine (perché sono per la maggior parte femmine, anche se non manca qualche caso al maschile) che soffrono per queste patologie. Partiamo dai numeri: nelsono stati 6 iin Pediatria, perche avevano dai 13 ai 17 anni, e 3 di adulti tra i 20 e i 35 anni nel reparto di Gastroenterologia.