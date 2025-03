Lettera43.it - I dazi di Trump spaventano i mercati: Borse in rosso anche martedì

Dopo un lunedì nero, leinternazionali hanno vissuto un’altra giornata di forte tensione a causa delle dichiarazioni di Donald, che ha annunciato un aumento deidal 25 al 50 per cento sull’acciaio e l’alluminio importati dal Canada. Una risposta, ha spiegato il presidente americano, alla decisione della provincia dell’Ontario di aumentare idel 25 per cento sull’energia elettrica esportata negli Stati Uniti. La decisione ha scatenato una reazione immediata suie su Wall Street.Dopo le parole dihanno virato in calo i principali indici azionariDopo le parole di, il Dow Jones ha perso 462 punti (-1,1 per cento), registrando la quinta caduta superiore ai 400 punti nel solo mese di marzo. L’S&P 500 ha perso l’1,2 per cento, per poi recuperare in chiusura in rialzo dello 0,21 per cento.