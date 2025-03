Lanazione.it - I curiosi e affascinanti termini della nautica

del mondobarca a vela. Per poter navigare a vela noi, alunniclasse terza Ascuola Guglielmo Oberdan di Pisa, abbiamo dovuto conoscere le parti più importantinostra barca. Qualche giorno prima di partire ai nostri occhi appariva come la più bella mai vista, aveva un albero maestro e due vele: una vela a prua dell’albero, che si chiama fiocco, e una a poppa, che si chiama randa. Il fiocco era tenuto fermo dallo strallo di prua e la randa aveva in basso il boma, un’asta alla quale è attaccato il lato bassovela, e si attaccava allo strallo di poppa. Avevamo quindi capito che la parte anteriorenostra barca a vela si chiamava prua e la parte posteriore si chiamava poppa. Inoltre abbiamo scoperto che la partebarca che emergeva dall’acqua si chiamava opera morta e quell’altra, cioè quella sott’acqua, si chiamava opera viva.