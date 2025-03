Ilgiorno.it - I consigli delle esperte del benessere. È vero che gli adolescenti hanno bisogno di aiuto?

Abbiamo parlato con le educatrici Giulia Saddemi e Chiara Mantegazza. Come avete scelto questo lavoro? "Dopo le medie ho frequentato il liceo di scienze umane e l’Università per diventare educatrice professionale.Amiamo stare a contatto con le persone e ci riteniamo soddisfatte del nostro rapporto con gli utenti". Come interagite con loro? "Non è sempre facile entrare in relazione conpersone sofferenti, soprattutto capire la situazione del paziente, ma una cosa molto importante è non giudicare mai". Cos’è il? "Per noi ilè qualcosa che ci fa stare bene e che ci fa rilassare". Quali sono le esperienze più forti che avete vissuto? "Questa domanda è molto difficile e anche un po’ commovente, perché è bello vedere che una persona immersa in tristezza e dolore ora può tornare a sorridere".