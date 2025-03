Europa.today.it - I colleghi sanno del tradimento, l'ex moglie va risarcita con 10mila euro: le "corna" hanno leso la sua immagine

Leggi su Europa.today.it

Il tribunale di Treviso ha stabilito che un ex marito dovrà risarcire conl'allora compagna per il suo. Il motivo? Le "", come riportano idi TrevisoToday, avrebberoi diritti della donna garantiti anche a livello costituzionale: dignità personale e.