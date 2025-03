Lanazione.it - I cognomi più diffusi in Toscana? Ecco quali sono: origini e significato

Firenze, 11 marzo 2025 – Iun autentico viaggio nella storia, raccontano la storia di intere famiglie ma anche luoghi, tradizioni, mestieri ed evoluzioni linguistiche.quelli piùdella? Come emerge da uno studio della piattaforma Perply a spiccaretre: Innocenti, Gori e Martini. In Liguria inveceParodi, Pastorino e Bruzzone. In Umbria: Proietti, Moretti e Rosati. Curiosa anche l’etimologia: per la‘Innocenti’ deriverebbe dal cognomen latino Innocens, che significa “colui che non nuoce”, o dal culto cristiano per i SS. Innocenti e San Innocenzio. Quest’ultimo era inoltre spesso utilizzato per battezzare gli orfani, in quanto il suoveniva inteso come “puro o indifeso come un bambino”. Il Liguria il cognome più diffuso, Parodi, rimanderebbe al concetto di appartenenza.