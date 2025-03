Ilgiorno.it - I cavalcavia hanno bisogno di un restauro. Mezzo milione dalla provincia per aggiustarli

Saranno sistemati grazie a un finanziamento didi euro da parte delladi Lecco i ponti lungo lale 639 dei “laghi di Pusiano e Garlate“ di importanza non solo per la viabilità locale, ma anche per collegare il capoluogo con Como e Bergamo. Le opere di manutenzione straordinaria interesseranno le infrastrutture presenti nei territori di Cesana Brianza e Suello. Un intervento che parte da lontano, nei mesi scorsi infatti sono state compiute delle indagini tecniche chepermesso di mettere in luce i punti deboli di ponti eche adesso verranno consolidati. Le operazioni previste includono una serie d’interventi non invasivi ma cruciali per il miglioramento delle condizioni strutturali. Tra le principali attività: l’impermeabilizzazione degli impalcati, che servirà a limitare le infiltrazioni di acqua, la consolidazione degli stessi, il rafforzamento del copriferro delle travi e la sostituzione dei ferri di armatura che risultano ormai deteriorati.