Ilfattoquotidiano.it - I 5 stelle sono a Strasburgo, Marattin li prende in giro così: “Si lavora tanto bene in Aula, chiudiamo le frontiere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bagarre inalla Camera durante la discussione della proposta di legge sulla revisione della modalità di accesso alla facoltà di Medicina. “Oggi siparticolarmentein questo Parlamento. Sarà la primavera non lo so.quei casi in cui verrebbe da dire ‘le.’“, ha detto Luigi, deputato del Partito liberaldemocratico, riferendosi ai banchi vuoti del Movimento 5, impegnati aper dire no al piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen, e facendo scattare inapplausi da una parte, in particolare da Fdi e Lega, e fischi dall’altra.“Fa sempre piacererein quest’, ma che rallegrarsi dell’assenza di deputati eletti in questo Parlamento sembra una cosa piuttosto fuori luogo, e che la maggioranza si rallegri della mancanza dell’opposizione sembra ancora più fuori luogo, e sembra allinearsi a un pensiero che in questo tempo è sempre piuttosto preoccupante, cioè che si possa governare, anzi comandare perché si è preso un voto più degli altri.