I 15 migliori oli del Lazio premiati dal Gambero Rosso

Il ruolo delnell'ultima campagna olearia è stato quello di fungere da sostanziale spartiacque della Penisola, con una produzione che da Roma in su ha segnato un trend positivo, ma penalizzato dalle rese basse in frantoio, mentre il sud della Penisola ha avuto problematiche legate alle poche olive che però hanno regalato rese tendenzialmente alte. Una spaccatura che ha coinvolto anche lo stesso, ma che non ha fatto mancare produzioni d'eccellenza ben evidenziate nell'ultima edizione della guida Oli d'Italia del.A nord e a sud di RomaUn'annata che ha favorito l'areale nord, con la Tuscia protagonista di oli di grande precisione e accattivanti nei profumi, ma più in generale queste zone si collocano perfettamente in quella che è stata una campagna olearia positiva per tutto il centro Italia.