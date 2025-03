Gravidanzaonline.it - “Ho una duplicazione cromosomica: riuscirò a portare a termine una gravidanza?”

Buonasera dottore, nel giro di tre anni ho avuto tre aborti. Tutti tra la sesta e l’ottava settimana. All’ultimo abbiamo richiesto l’esame citogenetico accompagnato da un prelievo di sangue mio e di mio marito.Il risultato del citogenetico è Trisomia 4 incompatibile con la vita. Il cariotipo di mio marito pulito. Nel mio, purtroppo, è stata rilevata una. Per la precisione:di 119,769kb sul braccio lungo di un cromosoma 2, nella banda 2q24.3. La regione contiene il Gene Omim scn7a che codifica per una delle numerose proteine dei canali del sodio voltaggio dipendenti. Non è noto attualmente un ruolo patogenetico per larilevata.In base a questi risultati vorrei sapere se c’è la speranza di avere unanormale. La ringrazio.L'articolo “Ho unauna?” proviene daOnLine.