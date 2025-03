Iodonna.it - «Ho perso parecchi chili. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto»

Leggi su Iodonna.it

«Faccio fatica in tutto». Così Vittorio Sgarbi si racconta su Robinson, inserto di Repubblica. Il critico d’arte è stato ricoverato in una clinica per una forte depressione. Ora, tornato a casa, in un lunga intervista torna a parlare del suo stato di salute, delle malattie, dall’intervento al cuore al cancro alla prostata, ma anche di una condizione nuova, mai avvertita prima. Vittorio Sgarbi, la battuta volgare e sessista fa indignare: «Quelle nate nel 2000 sono tutte tr.