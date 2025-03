Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una psicosi. Non sono stata profondamente in contatto con la realtà per un bel po’. Ho provato vergogna”: la confessione di Lady Gaga

è impegnata in questi giorni nella promozione del suo nuovo e settimo disco in studio “Mayhem“. Durante una intervista al New York Times l’artista vincitrice di 14 Grammy Awards ha rivelato: “Houna. Nonincon laper un bel po’. Questo disturbo mi ha tolto dalla vita alla grande”.E ancora: “Ho dovuto trovare un modo per integrarmi pienamente con il mio personaggio, quello di, con chi sto io davvero nella mia vita quotidiana. Ho trovato un modo per bilanciare la mia gentilezza personale con l’intensa presenza scenica e la ferocia di. Ho dovuto imparare a tenere in mano queste due cose e non farli entrare in guerra tra di loro”.Ma oggi la situazione è sicuramente serena: “Dopo tanti anni di duro lavoro miripresa.