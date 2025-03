Ilgiorno.it - Hilton e PizzAut: soldi, lavoro e sostegno. La catena a 5 stelle con i ragazzi di Nico Acampora

Milano, 12 marzo 2025 – Formazione, finanziamenti e inserimento di persone autistiche negli alberghi a 5. A suggellare l'inedita partnership frae ladi hotelè ClubAut, versione gourmet del celebre sandwich creato dai due soci. Cinque euro per ogni panino venduto saranno destinati all'acquisto e all’allestimento di un altro dei FoodTruck con i quali le pizzerie diraggiungeranno tutte le province lombarde e poi il resto d'Italia. L'iniziativa prende il via con una donazione di 30mila euro da parte diGlobal Foundation. La leccornia, invece, si potrà gustare dal 2 aprile, Giornata Mondiale dell’Autismo. “Collaborare con una realtà così prestigiosa ci riempie di orgoglio e ottimismo verso il futuro - dice il papà di-. L'intesa è un altro passo verso un mondo più inclusivo, a dimostrazione che i talenti e le capacità dei nostrisono preziosi in qualsiasi ambiente di, non solo al nostro interno”.