Movieplayer.it - Hideo Kojima pazzo per Luca Marinelli, pioggia di foto sul suo account Instagram

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il lancio del trailer di Death Stranding 2: On the Beachpubblica una serie didel backstage che vedonogrande protagonista.l'aveva detto in tempi non sospetti chesarebbe stato un perfetto Solid Snake. Il creativo giapponese ha mantenuto la parola ingaggiandolo in Death Stranding 2: On the Beach anche se gli ha affidato un altro ruolo. Da ieri non si parla d'altro che del trailer del nuovo capitolo del videogame, lanciato ieri al SXSW Conference & Festivals di Austin, Texas, che contiene moltissime star, tra cui l'italianonel ruolo del misterioso Neil.ha poi messo mano al suopubblicando alcunedel dietro le quinte che lo vedono ritratto insieme ad .