HI! Human Intelligence | un viaggio alla scoperta di ciò che ci rende umani – Video

(Adnkronos) – "Cos'è davvero l'intelligenza? Come influenza chi siamo, come interagiamo e come affrontiamo le sfide del nostro tempo?". Queste domande, profonde e apparentemente semplici, sono al centro del documentario "HI!", diretto da Joe Casini, economista, psicologo e imprenditore, e prodotto da LuckyHorn Entertainment insieme a Simone D'Andria, disponibile da pochi giorni su .