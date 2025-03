Europa.today.it - Hellas Verona: uno stop da parte del Giudice Sportivo

Leggi su Europa.today.it

Ildella Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara Nicolás Valentini per la doppia ammonizione rimediata nella partita di domenica 9 marzo contro il Bologna.Il difensore non potrà quindi prendereal match di sabato 15 marzo (ore 15) al 'Bluenergy.