Harry Potter, addio a Simon Fisher-Becker: era uno dei fantasmi di Hogwarts

L'attore inglese ha partecipato anche alla saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling e a diverse produzioni televisive e cinematografiche. È scomparso all'età di 63 anni l'attore britannico, conosciuto per i suoi ruoli in diversi film e serie tv soprattutto britanniche. La morte dell'attore è avvenuta nella giornata di domenica ed è stata confermata pubblicamente dal marito, Tony Dugdale in un post su Facebook. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Un fantasma diinera noto per aver recitato in Doctor Who e ine la pietra filosofale, interpretando il Frate Grasso, uno deiche circolano all'interno delle mura di. Kim Barry, agente dell'attore, ha rilasciato .