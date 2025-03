Hans Zimmer affronta la squalifica agli Oscar di Dune 2 | l’Academy avrebbe frainteso i film di Denis Villeneuve

Leggi su Cinefilos.it

ladi2:diIl leggendario compositoreriflette sulla decisione deldire la sua colonna sonora di: Parte due dalla corsadel 2025. Diretto da, ilha attirato l’attenzione di massa per la sua musica incantevole, ma la colonna sonora è stata infine ritenuta non idonea per un Academy Award a causa di una regola che stabilisce che i sequel non possono utilizzare più del 20% di temi e composizioni esistenti.: Parte Due ha ottenuto cinque nomination e ha vinto due statuette (Migliori effetti visivi e Miglior sonoro), ma sono stati le sue mancate citazioni, incluso anchecome Miglior regista, ad attirare la maggiore attenzione.