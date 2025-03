Dilei.it - Hailey Bieber brilla con la maxi giacca alla Paris Fashion Week 2025

Leggi su Dilei.it

Se vi è qualcuno al mondo (dello spettacolo) che non necessita di alcuna pedana per sancire nuove tendenze e riportarne a gdi vecchie, questa è senza dubbio: da buona trend setter, chiaramente, non poteva perdersi laed anche nel contesto parigino ha trovato il modo di farsi notare.arriva a Parigi e la illumina con un look total velvet (e total Schiaparelli)E così, proprio sul finale di questa epicain men che non si dica giunta al suo epilogo, ancheè sbarcata nella capitale francese giusto in tempo per regalarci qualche perla. E letteralmente.Già prontissima per occupare la front-row delshow di Saint Laurent questa stasera, casa di moda di cui da tempo è fieramente brand ambassador, la fondatrice di Rhode Skin per le strade di Parigi ha abbagliato tutt’intorno con un look total velvet: la supremazia del velluto sulle tendenze di stagione non è poi un gran segreto, ma così non lo avevamo di certo mai visto.